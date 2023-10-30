Sony подала в суд на предпринимателя из Алтайского края из-за геймпадов для приставки

С бизнесмена хотят взыскать в общей сложности 50 тысяч рублей Компания Sony Interactive Entertaiment обратилась в арбитражный суд Алтайского края с намерением взыскать 50 тысяч рублей с алтайского предпринимателя — в организации считают, что он якобы нарушил права на принадлежащие ей товарные знаки.