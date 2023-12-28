Карусель
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Карусель

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Новогодний подарок-2024. Ёлка телеканала «Карусель» в Крокусе

Новогодний подарок-2024. Ёлка телеканала «Карусель» в Крокусе

Удивительные новогодние приключения! Герои «Карусели» окажутся в сказочном мире, где им придется в очередной раз доказать, что добро всегда побеждает зло, а перед дружбой бессильны даже самые коварные чары! Смотрите новогодний спектакль 6 января в 18:00 только на телеканале «Карусель»! .

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