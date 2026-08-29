The Jerusalem Post: сына Нетаньяху экстренно эвакуировали из-за угрозы покушения

RONEN ZVULUN/POOL/EPA/TASS Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) эвакуировала сына премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Яира из США из-за якобы имеющейся угрозы покушения.
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