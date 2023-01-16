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В Казахстане полицейские перепродавали списанное оружие, виновные задержаны

В Казахстане полицейские перепродавали списанное оружие, виновные задержаны

В Казахстане Комитетом национальной безопасности совместно с департаментом безопасности МВД ликвидирован канал перепродажи списанного оружия.

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