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proavto21

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Sollers ST8 с автоматом: почему ульяновский пикап перестал быть компромиссом

Sollers ST8 с автоматом: почему ульяновский пикап перестал быть компромиссом

Рынок рамных пикапов в России долгое время жил по довольно суровым правилам: хочешь надёжную рабочую лошадку — будь добр мириться с механической коробкой, жёстким салоном и общим ощущением аскетизма.

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