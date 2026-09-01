Sollers ST8 с автоматом: почему ульяновский пикап перестал быть компромиссом

Рынок рамных пикапов в России долгое время жил по довольно суровым правилам: хочешь надёжную рабочую лошадку — будь добр мириться с механической коробкой, жёстким салоном и общим ощущением аскетизма.
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