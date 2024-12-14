По примеру "Моссад": покушения на русских ученых и руководителей оборонки требуют ответа

Леонид Никулин пока только разговоры.. и статистика .. кто охраняет ценных ученых????где гос и спецструктуры..давно поняли ублюдки с украины что здесь все и всех можно купить ..во время ВОВ это был нонсенс и единицы ...только смерш..только ответки по примеру троцкого и бендеры..только казни

MS Mikhail Stepanov Потому что хватит миндальничать с хохложопыми ублюдками - террор по отношению к украинской жидобандеровской верхушке в любой точке мира, в том числе поражение центров управления ГУР и СБУ на усраине ракетами днем и ночью!