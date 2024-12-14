Медвежий угол
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Медвежий угол

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По примеру "Моссад": покушения на русских ученых и руководителей оборонки требуют ответа

По примеру "Моссад": покушения на русских ученых и руководителей оборонки требуют ответа

Русский Колоколъ Belkin Alexey/news.ru Второй день подряд в интернете идет обсуждение диверсий украинской разведки в нашем глубоком тылу – в Московской области.

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Комментарии
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Леонид Никулин
пока только разговоры.. и статистика .. кто охраняет ценных ученых????где гос и спецструктуры..давно поняли ублюдки с украины что здесь все и всех можно купить ..во время ВОВ это был нонсенс и единицы ...только смерш..только ответки по примеру троцкого и бендеры..только казни
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4 час.
MS
Mikhail Stepanov
Потому что хватит миндальничать с хохложопыми ублюдками - террор по отношению к украинской жидобандеровской верхушке в любой точке мира, в том числе поражение центров управления ГУР и СБУ на усраине ракетами днем и ночью!
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4 час.
НК
Наталья Котельникова
И везде след мастурбековских ублюдков. Какая ещё цена и поводы вам нужны, господа правители? Пока кого-нибудь из вас не уничтожат? Эти ценные ни перед чем не остановятся, они несут смерть, неужели вам не ясно...
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2 час.

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