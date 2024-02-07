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Андраде: «Коринтианс» хочет взять Клаудиньо в аренду

Андраде: «Коринтианс» хочет взять Клаудиньо в аренду

Бразильский клуб «Коринтианс» хочет взять полузащитника «Зенита» Клаудиньо в аренду. По информации журналиста Бруно Андраде в соцсетях, бразильцы также хотят обменять хавбека Фаусто Веру на игрока сине-бело-голубых Ду Кейроса.

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