Андраде: «Коринтианс» хочет взять Клаудиньо в аренду

Бразильский клуб «Коринтианс» хочет взять полузащитника «Зенита» Клаудиньо в аренду. По информации журналиста Бруно Андраде в соцсетях, бразильцы также хотят обменять хавбека Фаусто Веру на игрока сине-бело-голубых Ду Кейроса.
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