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Оскар Пиастри: «Новинки должны позволить «Макларену» сделать неплохой шаг вперед»

Пиастри оценил перспективы «Макларена» на Гран-при Майами. Австралиец отметил, что в «Макларене» надеются продолжить прогрессировать в том же темпе, что и в прошлом году, и продолжить сокращать отставание от лидеров «Формулы-1».

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