Москва открывает 18 новых пунктов вакцинации от гриппа

В Москве началась бесплатная вакцинация против гриппа во всех поликлиниках. Заммэра Анастасия Ракова сообщила о планах открытия 18 мобильных пунктов у станций метро, работающих без выходных.
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