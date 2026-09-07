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Маркировка кур и кроликов: кому ставить на учёт поголовье и чем грозит молчание

Маркировка кур и кроликов: кому ставить на учёт поголовье и чем грозит молчание

Маркировка кур и кроликов: кому ставить на учёт поголовье и чем грозит молчание Юлия ЧелкановаС 1 сентября 2026 года владельцам личных подсобных хозяйств предстоит зарегистрировать домашнюю птицу и кроликов, если их количество превышает 10 особей.

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