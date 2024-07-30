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В Новосибирской области мигрант на иномарке сбил мопед с детьми и "превратился" в девушку

В Новосибирской области мигрант на иномарке сбил мопед с детьми и "превратился" в девушку

По документам виновницей ДТП оказалась подруга мужчины, которая, по утверждению свидетелей, прибыла уже после аварии.

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