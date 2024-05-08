Любой боевой самолёт ВСУ будет рассматриваться как носитель ядерного оружия

В своей речи на инаугурации, прошедшей 7 мая, Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться к разговору с западными странами о безопасности и стратегической стабильности, что в первую очередь, по мнению военных экспертов, касалось контроля стратегических ядерных сил.