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salekhard.online

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На Ямале больше тысячи детей-инвалидов получили реабилитационные сертификаты

На Ямале больше тысячи детей-инвалидов получили реабилитационные сертификаты

Средства можно направить на медицинские и социальные услуги, предоставляемые в центрах социального обслуживания округа и России.

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