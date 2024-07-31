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Сайкура о вечеринке в русском стиле перед отъездом в КХЛ: «Друзья из Канады устроили. Дом был украшен флагами России, был торт с логотипом «Трактора»

Нападающий перешел в «Трактор» 7 июня. В минувшем сезоне 29-летний канадец играл за «Шеллефтео». – Твоя прощальная вечеринка перед отъездом прошла в русском стиле.

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