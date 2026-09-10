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Происшествия

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В Хабаровске вынесен приговор курьеру, похитившему денежные средства у вдовы участника СВО

В ходе предварительного следствия установлено, что в ноябре 2025 года злоумышленники позвонили вдове участника специальной военной операции и сказали, что должны передать ей медаль и перевести денежную выплату.

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