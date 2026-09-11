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Моуринью о «Формуле-1»: «Мне очень нравится. Невероятно то, что делает Антонелли в «Мерседесе». Алонсо – один из лучших, ему вечно достается не очень хорошая машина»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью ответил на вопрос о том, напоминает ли ему какая-либо команда «Формулы-1» мадридский клуб.

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