Судьи отменили точное попадание под сирену Джамала Шэда в концовке игры с «Вашингтоном»

За 2,3 секунды до конца основного времени «Торонто» вводил мяч в игру из-за боковой линии. Защитник Джамал Шэд в проходе смог выполнить бросок, после которого мяч, обстучав дужки кольца, все-таки провалился в корзину под сирену.