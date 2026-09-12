Ликвидирован боевик ВСУ Стрюк, призывавший убивать русских

В Харьковской области в районе Волчанска, в так называемом «Волчанском котле», при попытке прорыва был ликвидирован старший лейтенант ВСУ Павел Стрюк, который ранее призывал «убивать русских».
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