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В России резко снизилось число абортов: Росстат раскрыл цифры

В России резко снизилось число абортов: Росстат раскрыл цифры

Газета «Ведомости» привела сведения Росстата и Минздрава о прерывании беременности в стране. За полтора десятилетия количество зарегистрированных искусственных абортов упало примерно вчетверо.

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