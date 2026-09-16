В России резко снизилось число абортов: Росстат раскрыл цифры

Газета «Ведомости» привела сведения Росстата и Минздрава о прерывании беременности в стране. За полтора десятилетия количество зарегистрированных искусственных абортов упало примерно вчетверо.
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