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Блинкен: эскалация на Ближнем Востоке повышает риск опасных последствий

Блинкен: эскалация на Ближнем Востоке повышает риск опасных последствий

REUTERS/Amir Cohen Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции по итогам американо-австралийских переговоров в формате "два плюс два", заявил об угрозе повышения опасных рисков при дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

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