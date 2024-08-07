Блинкен: эскалация на Ближнем Востоке повышает риск опасных последствий

REUTERS/Amir Cohen Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции по итогам американо-австралийских переговоров в формате "два плюс два", заявил об угрозе повышения опасных рисков при дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.