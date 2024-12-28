🛣 В 2025 году в Крыму отремонтируют 428 километров дорог Также будет построено около 70 километров, сообщили в пресс-службе Минтранса РК.
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🛣 В 2025 году в Крыму отремонтируют 428 километров дорог Также будет построено около 70 километров, сообщили в пресс-службе Минтранса РК.