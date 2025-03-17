Суд 19 марта рассмотрит дело российского генерала Оглоблина

Суд 19 марта приступит к рассмотрению дела генерала Оглоблина по делу о взятке 235 гарнизонный военный суд рассмотрит дело бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных Сил России генерал-майора Александра Оглоблина, обвиняемого в получении взятки в размере 12 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа.