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Более 2500 участников и 30 регионов: как тверские туристы проявили себя на престижных соревнованиях

Более 2500 участников и 30 регионов: как тверские туристы проявили себя на престижных соревнованиях

Тверские спортсмены достойно выступили на XXIX «Гонках Четырёх» в Бутовском лесопарке. 19–20 сентября в Бутовском лесопарке прошли XXIX «Гонки Четырёх» — одни из самых масштабных и престижных соревнований по спортивному туризму в России.

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