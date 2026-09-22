Более 2500 участников и 30 регионов: как тверские туристы проявили себя на престижных соревнованиях

Тверские спортсмены достойно выступили на XXIX «Гонках Четырёх» в Бутовском лесопарке. 19–20 сентября в Бутовском лесопарке прошли XXIX «Гонки Четырёх» — одни из самых масштабных и престижных соревнований по спортивному туризму в России.
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