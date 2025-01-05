Украинские военные стали бояться ходить по городам в форме

Командир третьей штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий рассказал, что украинские военные опасаются ходить по городам в военном форме из-за плохого отношения людей к сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК).
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