Умерли до пожара: стали известны предварительные причины гибели многодетной семьи на Кубани

Умерли до пожара: стали известны предварительные причины гибели многодетной семьи на КубаниГлава СКР Александр Бастрыкин ожидает доклада о расследовании трагического происшествия в Курганинском районе Кубани, где накануне в результате пожара погибла семья с четырьмя детьми.
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