22 пушистых рыцаря на милых иллюстрациях японского художника

Работавший над артами для известных игровых компаний (Square Enix, Sega и Capcom) японский иллюстратор PonkichiM переосмыслил образы братьев наших меньших и изобразил их в виде храбрых средневековых воинов в сияющих доспехах.
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