Экономист Ермилова назвала три шага к выходу из проблемных кредитных каникул

После окончания кредитных каникул заемщик должен вернуться в ранее установленный график платежей. Если у человека финансовые проблемы, есть три варианта действий: первый - подать банку документы об утрате платежеспособности или наличии инвалидности.
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