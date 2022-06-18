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Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022. Болгария, Украина и Израиль выступят в командном многоборье

Сегодня на чемпионате Европы по художественной гимнастике-2022 будут разыграны медали в групповом многоборье.

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