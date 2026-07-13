Риисе о Месси: «Контраст между ним и Роналду был заметен в матче с Египтом – когда Аргентина проигрывала 0:2, Лионель взял игру на себя. То, что он делает, просто невероятно»

Экс-защитник сборной Норвегии Йон-Арне Риисе похвалил Лионеля Месси за игру в матче против Египта на ЧМ-2026 .
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