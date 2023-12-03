Анна Пересильд оценила свой поцелуй на съемках «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Анна, дочь известной российской актрисы Юлии Пересильд, призналась, что сцена поцелуя в пятом эпизоде сериала «Слово пацана» с Маратом, героем Рузиля Минекаева, стала её первым в жизни настоящим поцелуем, и она очень переживала за это во время съёмок.
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