Анна Пересильд оценила свой поцелуй на съемках «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Анна, дочь известной российской актрисы Юлии Пересильд, призналась, что сцена поцелуя в пятом эпизоде сериала «Слово пацана» с Маратом, героем Рузиля Минекаева, стала её первым в жизни настоящим поцелуем, и она очень переживала за это во время съёмок.