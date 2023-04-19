Почему действительно 90-летний отец Филиппа Киркорова разводится с женой

бедрос и филипп киркоровы. фото instagram-instagram.ruФилипп Киркоров проживает бурную яркую жизнь – свадьбы, разводы, скандалы, баснословные гонорары, смена имиджа, а недавно артист заявил, что его сердце не свободно уже более трех месяцев.