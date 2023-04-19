TVcenter.ru

642 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Эту шлюху нужно гнать из России с конфискацией российского имущества и пусть в США дурачит людей с лечениями, там её ...В Сети появились ...
  • Герчик
    Если эту клоунесу наградят любым орденом считаю унижением космонавтов как и принижением награды дайте ей заслуженный ...Летчик-космонавт ...
  • Вадим Кириллов
    Очень положительно отношусь к действиям Роспотребнадзора давно пора этих двух ликих лишить заработка в России давно п...Крид, Гасанов, Хо...

Почему действительно 90-летний отец Филиппа Киркорова разводится с женой

Почему действительно 90-летний отец Филиппа Киркорова разводится с женой

бедрос и филипп киркоровы. фото instagram-instagram.ruФилипп Киркоров проживает бурную яркую жизнь – свадьбы, разводы, скандалы, баснословные гонорары, смена имиджа, а недавно артист заявил, что его сердце не свободно уже более трех месяцев.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх