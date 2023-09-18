ЗЕЛЕНСКИЙ ПООБЕЩАЛ "МОЩНО ПРОРВАТЬ" ЛИНИЮ ОБОРОНЫ РОССИИ: "Я ЗНАЮ ГДЕ"

Россиянин Прорвать быть может, а вот развивать и удержать, нужны силы которых нет. Поэтому ничего не получится.

Андрей Stan 1. Хороший понт дороже денег... ))) 2. На территории этой образования ходит ещё много мяса... всех возрастов... ))) 3. А скоро, очень даже может быть, что и из ГЕЙропы начнут подвозить... )))