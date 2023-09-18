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ЗЕЛЕНСКИЙ ПООБЕЩАЛ "МОЩНО ПРОРВАТЬ" ЛИНИЮ ОБОРОНЫ РОССИИ: "Я ЗНАЮ ГДЕ"

ЗЕЛЕНСКИЙ ПООБЕЩАЛ "МОЩНО ПРОРВАТЬ" ЛИНИЮ ОБОРОНЫ РОССИИ: "Я ЗНАЮ ГДЕ"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска собираются "мощно прорвать" линию обороны России.

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Комментарии
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Россиянин
Прорвать быть может, а вот развивать и удержать, нужны силы которых нет. Поэтому ничего не получится.
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20 час.
Андрей Stan
1. Хороший понт дороже денег... ))) 2. На территории этой образования ходит ещё много мяса... всех возрастов... ))) 3. А скоро, очень даже может быть, что и из ГЕЙропы начнут подвозить... )))
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16 час.
Erl Schweizer
Зеля, ты ето, рейтузы белые як у Наполеона для начала натяни, таки речи и в правильной позе надыть гутарить, у тоби кака поза? Раком?
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4 час.

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