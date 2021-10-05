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Правда о доходах «Газпрома» в связи с ростом цен в Европе на газ….

Правда о доходах «Газпрома» в связи с ростом цен в Европе на газ….

Цены на спотовом рынке газа в Европе бьют все рекорды. А что с этого получает «Газпром» ? Есть рынок газа, куда поступает газ по трубопроводам и судами по перевозке СПГ.

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