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Царьград

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Массированный удар по Москве. Армия дронов убила мирных людей. Что известно к этому часу

Массированный удар по Москве. Армия дронов убила мирных людей. Что известно к этому часу

В ночь с 5 на 6 октября Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с 20:30 до 05:00 в сторону региона летели 650 дронов.

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