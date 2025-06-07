В русском языке есть такие слова, которые звучат странно, вызывая неприличные ассоциации. Сразу и не догадаться, что у них нет никакого подтекста.
8 слов с неприличным звучанием, но приличным смыслом
Комментарии
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Игорь Кинжалов
Сама ты ВПРОСЫРЬ - идиотка, загрязняешь дурью русский язык...
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15 час.
А
Александр24
"Перлюстрация" и "анналы" - слова знаю и применяю при случае, а остальные никогда не слышал и даже запоминать не буду.
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12 час.
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