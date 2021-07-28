Ялтинцам, пострадавшим в результате ЧС выплатят дополнительную материальную помощь из муниципального бюджета

Дополнительные меры, согласно внесенным изменениям, распространяются на жителей муниципального образования, пострадавших в результате «экстремальной ситуации - ситуации, сложившейся под воздействием стихийных бедствий, техногенных аварий, террористических актов, пожаров, взрывов бытового газа, повлекших причинение вреда жизни или здоровью граждан, значительный материальный ущерб, повреждение (утрату) жилого помещения и (или) утрату частично или полностью имущества первой необходимости граждан, зарегистрированных в таких помещениях постоянно или временно или являющихся собственниками таких помещений».