В Кремле пока не знают, пригласит ли Путин Трампа на празднование Дня Победы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, готов ли российский лидер Владимир Путин пригласить победившего на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки Дональда Трампа в Москву на празднование Дня Победы в 2025 году.
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