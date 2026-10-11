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Земля

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Юг России задаёт новый темп: как нежилая недвижимость меняет экономику макрорегиона

Юг России задаёт новый темп: как нежилая недвижимость меняет экономику макрорегиона

Когда речь заходит о строительном буме, чаще всего представляются жилые кварталы и новые микрорайоны.

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