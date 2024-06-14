Русский язык в войне и в мире

Специальная военная операция изменила все сферы нашей жизни — от политики до науки, в том числе появилось понимание необходимости поддержки русского языка как государственного в России и языка международного общения за рубежом, расширения его использования в странах СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС, АТЭС, констатировали участники международного симпозиума «Русский язык в поликультурном мире», который собрал в Крыму более трехсот ученых, журналистов, общественных деятелей из России, Белоруссии, Южной Осетии, Приднестровья, Узбекистана, Китая, Индии, Германии, Словакии.