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Парламентская газета

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Русский язык в войне и в мире

Русский язык в войне и в мире

Специальная военная операция изменила все сферы нашей жизни — от политики до науки, в том числе появилось понимание необходимости поддержки русского языка как государственного в России и языка международного общения за рубежом, расширения его использования в странах СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС, АТЭС, констатировали участники международного симпозиума «Русский язык в поликультурном мире», который собрал в Крыму более трехсот ученых, журналистов, общественных деятелей из России, Белоруссии, Южной Осетии, Приднестровья, Узбекистана, Китая, Индии, Германии, Словакии.

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