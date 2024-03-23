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«Семь смертных грехов: Четыре рыцаря Апокалипсиса» вернутся со вторым сезон...

«Семь смертных грехов: Четыре рыцаря Апокалипсиса» вернутся со вторым сезон...

«Семь смертных грехов: Четыре рыцаря Апокалипсиса» вернутся со вторым сезоном в октябре. Есть трейлерПоказ первого сезона аниме «Семь смертных грехов: Четыре рыцаря Апокалипсиса» подходит к концу, и Telecom Animation Film («Башня бога») поспешила анонсировать второй, показав дебютный трейлер.

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