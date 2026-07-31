Иранский просчет Трампа и роль России в этой неудаче

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Потому некоторым нравится извращать очередность происходящих событий, чтобы обвинить непременно Россию? Захотелось коллективному западу во главе с США устроить государственный переворот на Украине - и они ЭТО сделали! Уже в результате этого Крым Россия и вернула, можно сказать из-под нос у США, которые там уже видели в своих фантазиях американскую военную базу! Могла Россия допустить такое? Нет! Там уже веками базировался Черноморский Российский военный флот.