Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Иранский просчет Трампа и роль России в этой неудаче

Иранский просчет Трампа и роль России в этой неудаче

СОВСЕМ  ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Сейчас уже многим понятно, что решение напасть на Иран было стратегической ошибкой Трампа.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Потому некоторым нравится извращать очередность происходящих событий, чтобы обвинить непременно Россию? Захотелось коллективному западу во главе с США устроить государственный переворот на Украине - и они ЭТО сделали! Уже в результате этого Крым Россия и вернула, можно сказать из-под нос у США, которые там уже видели в своих фантазиях американскую военную базу! Могла Россия допустить такое? Нет! Там уже веками базировался Черноморский Российский военный флот.
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