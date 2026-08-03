Смертельное ДТП на трассе "Каспий": три человека погибли, ребёнок госпитализирован

Сегодня на 435-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Тамбовской области произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Xaval M6 не справился с управлением и столкнулся с попутным грузовым автомобилем MAN.
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