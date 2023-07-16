ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 305 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Платов
    Достаточно сказать, что те самые "коммунисты" загубили проект Глушкова, и многое из того, в чём СССР был если не перв...Вызвать русских о...
  • Richard B Riddick
    https://youtu.be/OICK8lNf8DEВеликаны? Славяне...
  • Richard B Riddick
    https://youtu.be/B_8ErZFH6oIВеликаны? Славяне...

Великаны? Славяне? В Голландии?

Великаны? Славяне? В Голландии?

Великаны? Славяне? В Голландии? Ольга Семёнова-Роттердам Великаны – это не персонажи сказок и легенд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Richard B Riddick
https://youtu.be/oHz5DnlRP5w
Утрехт - город основанный Славянами. Фильм 2.
YouTube
Ответить
12 час.
Richard B Riddick
https://youtu.be/B_8ErZFH6oI
Славяне являются предками 75% населения Европы! Данные ДНК-тестов и археологических находок!
YouTube
Ответить
12 час.
Richard B Riddick
https://youtu.be/OICK8lNf8DE
Голландский язык имеет древне-славянские корни. Часть 1. Чаромутие голландского языка.
YouTube
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх