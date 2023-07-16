Великаны? Славяне? В Голландии? Ольга Семёнова-Роттердам Великаны – это не персонажи сказок и легенд.
Великаны? Славяне? В Голландии?
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Richard B Riddick
https://youtu.be/oHz5DnlRP5w
Утрехт - город основанный Славянами. Фильм 2.
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12 час.
Richard B Riddick
https://youtu.be/B_8ErZFH6oI
Славяне являются предками 75% населения Европы! Данные ДНК-тестов и археологических находок!
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12 час.
Richard B Riddick
https://youtu.be/OICK8lNf8DE
Голландский язык имеет древне-славянские корни. Часть 1. Чаромутие голландского языка.
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12 час.
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