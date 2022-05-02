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Сколько денег российские миллиардеры потеряли с начала 2022 года

Сколько денег российские миллиардеры потеряли с начала 2022 года

Кто-то теряет, но кто-то и богатеет, даже в условиях сплошных санкций.Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года уменьшилось на 45,484 миллиарда долларов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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