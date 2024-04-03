Ученый Завьялов: в зоне сейсмической опасности находится весь Тайвань

Район острова Тайвань, где произошло мощное землетрясение, является сейсмически опасным, причем такой опасности подвержен весь регион, рассказал в беседе со «Звездой» заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов.
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