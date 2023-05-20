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Ведущая Ксения Бородина призналась, что всегда выбирала мужчин с отцовской «непредсказуемостью»

Ведущая Ксения Бородина призналась, что всегда выбирала мужчин с отцовской «непредсказуемостью»

Российская телеведущая Ксения Бородина рассказала в беседе с экспертом по личным и семейным отношениям Марком Бартоном, что раньше выбирала мужчин, которые выделяются своей эксцентричностью.

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