"Семья года": пять пар вышли в финал Всероссийского конкурса В номинации "Золотая семья" - семья Алексеевых Сергея Ивановича и Людмилы Григорьевны, Киквидзенский муниципальный район; в номинации "Многодетная семья" - семья Назировых Тимура Германовича и Ульяны Александровны, городской округ - город Волжский; в номинации "Сельская семья" - семья Ахметкалиевых Александра Каирабулатовича и Дариги Есинбаевны, Николаевский муниципальный район; в номинации "Семья - хранитель традиций" - семья Кузнецовых Павла Игнатьевича и Елены Анатольевны, Котовский муниципальный район; в номинации "Молодая семья" - семья Андреевых Максима Михайловича и Валентины Вадимовны, Камышинский район.