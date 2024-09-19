В РТУ МИРЭА рассказали о перспективах развития нанотехнологий в России

Профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов рассказал в беседе с RT, что в России сейчас ведётся разработка первой отечественной установки литографии для производства микроэлектроники по современным технологическим процессам.