В РТУ МИРЭА рассказали о перспективах развития нанотехнологий в России

Профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов рассказал в беседе с RT, что в России сейчас ведётся разработка первой отечественной установки литографии для производства микроэлектроники по современным технологическим процессам.
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