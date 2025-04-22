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Кудашов о том, кто сильнее – Ротенберг или Гатиятулин: «Следующий вопрос»

«Динамо» обыграло «Ак Барс» (6:1) в 6-м матче второго раунда Кубка Гагарина (4-2 в серии) и вышло в полуфинал.

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