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«Барселона» из-за ухода Пике может купить Иньиго у «Атлетика» в январе

«Барселона» из-за ухода Жерара Пике может подписать Иньиго Мартинеса в январе. Вчера Пике объявил, что субботний матч с «Альмерией» станет для него последним в качестве профессионального футболиста.

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